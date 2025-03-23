Yeni yapay zeka, kanser vakalarının neredeyse tamamını doğru tespit ediyor

Yapay zeka, tıp alanında hayat kurtaran bir devrime imza atıyor. Uluslararası bir bilim insanı ekibi, endometriyal kanseri yüzde 99,26 doğrulukla tespit edebilen yeni bir YZ modeli geliştirdi.ECgMLP olarak adlandırılan bu model, hücre ve dokuların mikroskobik görüntülerini analiz ederek, kanser belirtilerini insan gözünden çok daha doğru bir şekilde tespit edebiliyor. Bu çığır açan gelişme, kanser teşhisinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.Charles Darwin Üniversitesi'nden (CDU) Dr. Asif Karim ve uluslararası bilim insanlarından oluşan ekip, geliştirdikleri ECgMLP modeli ile kanser teşhisinde neredeyse yüzde 100 doğruluk oranına ulaştı.Model, histopatoloji görüntülerini analiz ederek, kanserin erken evrelerini tespit edebiliyor ve çıplak gözle görülemeyen sorunlu büyümeleri saptayabiliyor.Mevcut insan liderliğindeki teşhis yöntemlerinin doğruluk oranı yüzde 78,91 ila yüzde 80,93 arasında değişirken, ECgMLP bu oranları geride bırakarak tıp dünyasında büyük bir başarıya imza attı.Erken teşhis, endometriyal kanser tedavisinde hayati öneme sahip ve YZ bu süreçte önemli bir rol oynuyor.Endometriyal kanser, erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir ve hastalar için beş yıllık başarı oranı yüksek.Ancak kanser, rahim dışına yayıldığında tedavisi zorlaşıyor ve hayati risk taşıyor. Bu nedenle, erken teşhis hayat kurtarıcı önem taşıyor.ECgMLP gibi YZ modelleri, kanseri erken evrede tespit ederek tedavi sürecini hızlandırıyor ve hastaların yaşam kalitesini artırıyor.ECgMLP'nin başarısı, sadece endometriyal kanserle sınırlı değil. Model, farklı histopatoloji görüntü veri kümelerinde test edildiğinde, kolorektal kanseri yüzde 98,57, meme kanserini yüzde 98,20 ve oral kanseri yüzde 97,34 doğrulukla teşhis edebiliyor.Bu durum, ECgMLP'nin geniş bir uygulama alanına sahip olduğunu ve birçok kanser türünün erken teşhisinde kullanılabileceğini gösteriyor.