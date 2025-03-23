Özgür Özel'in skandal çağrısı sonrası polise asitli saldırı! Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması CHP lider Özgür Özel'in gözünü döndürdü. Özel daha soruşturma sonuçlanmadan 'Polis barikatlarını yıkın geçin, yıkın geçin' diyerek marjinal örgütleri sokağa davet etti. Bu çağrılar sonra İstanbul Saraçhane'deki İBB binası önünde eylem yapan gruplar güvenlik güçlerine saldırdı.Saraçhane'deki eylemler sürerken vandallar bir polise asitle saldırdı. Olay sonrası Saraçhane'de taşkınlık çıkaran gruplar ile polisler arasında arbede yaşandı. Polislere saldıran grup, çok sayıda polisin yaralanmasına neden oldu. Marjinal sol örgütlerin karıştığı grup polislere havai fişeklerle de saldırı gerçekleştirdi.Başkent Ankara'da ise Özgür Özel'in çağrısıyla sokağa çıkan vandallar; polise havai fişek, taş ve cam şişe, balta, tornavida ve pense fırlattı. Bir polis memuru başından yaralandı.Öte yandan yaşanan olaylar sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili düzenlenen eylemlerde 323'nin şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Bu gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili eylemlerde 323 şüpheli gözaltına alındı. Kamu düzenine zarar veren hiçbir girişime izin verilmeyecek!