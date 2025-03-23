Emekli ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu

2025 yılı emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili merakla beklenen detaylar netleşti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamasına göre, emeklilere her bayramda ödenen ikramiye 3.000 TL'den 4.000 TL'ye yükseltildi.Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2025 yılı Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeme takvimini de duyurdu. Buna göre, emeklilere 4.000 TL olarak ödenecek bayram ikramiyeleri, 24 Mart 2025 tarihinden itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacak.Bu düzenlemeyle birlikte, milyonlarca emeklinin bayram öncesinde ekonomik olarak biraz daha rahat nefes alması hedefleniyor. 2025 yılı itibarıyla yapılan bu artış, emekliler için önemli bir destek anlamına gelirken, ödeme sürecinin sorunsuz ilerlemesi için SGK'nın gerekli hazırlıkları tamamladığı belirtiliyor.