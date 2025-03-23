CHP'li Beylikdüzü ve Şişli belediye başkanları tutuklandı

Son dakika haberine göre İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması sürüyor.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ifade işlemlerinin ardından şüpheliler Çağlayan Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı.'Suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' 'ihaleye fesat karıştırmak' terör soruşturması kapsamında 'PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek' suçlarıyla suçlanan iki CHP'li belediye başkanı hakkında daha karar çıktı.Bu kapsamda yolsuzluk soruşturması kapsamında hakim karşısına çıkan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında tutuklama kararı verildi.Kent Uzlaşısı kapsamında terör suçlamasıyla mahkemeye çıkan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'da tutuklandı.Böylece İstanbul'da iki CHP'li belediye başkanı daha tutuklanmış oldu.Daha önce, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediye başkanı Alaattin Köseler tutuklanmıştı.Ahmet Özer, hakkında terör soruşturması kapsamındaki tutuklama kararından sonra Esenyurt Belediyesine kayyum atandı.Şişli Belediyesi'ne de Resul Emrah Şahan'ın terör suçlamasıyla tutuklanmasının ardından kayyum atanması bekleniyor.Diğer yandan İBB Başkanı İmamoğlu'na en yakın ismlerden biri olan ve son yerel seçimlerde Fatih Belediyesi'ne aday gösterilen, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da tutuklanan isimler arasında yer aldı.