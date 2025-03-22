Tüm İstanbul’u değil, reklam tabelalarını arkalarına almışlar! İstanbul halkına zararı 260 milyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'nun 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, ihaleye fesat karıştırmak, irtikap' gibi suçlardan yürüttüğü soruşturma; bir güruhun iddialarının aksine S.K. isimli medya ve reklam sektöründe hizmet veren ünlü bir şirketin şikâyeti üzerine başladı.S.K., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuruda '2019 yılı Ekim ayı öncesinde şirketine izin verilen Beşiktaş ilçesinde bulunan reklam alanının Belediyece İstanbul Reklam ilan ve Tanıtım Yönetmeliği gerekçe gösterilerek kullanımına izin verilmediği, şirkete ait reklam panolarının zabıta tarafından sökülerek kaldırıldığı ve söz konusu uygulamanın başka şirketlere yapılmadığı, diğer taraftan Mecidiyeköy-Gayrettepe arasında bulunan reklam alanlarının ilgililerine ecrimisil alınması karşılığında kullandırıldığı ve İstanbul'un birçok yerinde aynı şekilde uygulama yapıldığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketleri Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş. ile gayrimeşru işlemlerle anlaşan şirketlere kanunsuz, hukuksuz ve gayrimeşru talimatlar ile keyfi uygulamalar yapıldığını, kamu zararırının yanısıra bazı şirketlere milyarlarca lira para aktarıldığını' iddia etti.SK.'nin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı'na bağlı müfettişler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketleri Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş.'de inceleme başlattı. Hazırlanan 12 Klasörlük raporda iki şirkette yaşanan usulsüzlükler tek tek anlatıldı.Raporda 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketleri Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş. ile gayrimeşru işlemlerle anlaşan şirketlere kanunsuz, hukuksuz ve gayrimeşru talimatlar ile keyfi uygulamalar yapıldığı, hukuka ve İlan Reklam Yönetmeliğine göre izin alması mümkün olmayan arsa, inşaat ve binalardaki parapet reklam panolarına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı EKREM İmamoğlu 'nun bilgisi ve talimatı ile başkan danışmanları Murat Ongun ile Ertan Yıldız, Kültür A.Ş. Eski Genel Müdürü Serdal Taşkın ve zabıtadan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı'nın gayrimeşru talimatlarıyla verilen yasal olmayan izinler ile ilan reklam yönetmeliğine ve hukuka aykırı bir şekilde müsaade edildiği, Kentsel Tasarım Müdürlüğü ve Zabıta Dairesi Başkanlığının rüşvet veren şirketlerin reklam panolarına denetim görevini yerine getirmediği gibi izinsiz reklam uygulaması yapan firmalara da cezai müeyyide uygulamayarak kaçak kullanıma göz yumdukları ve büyük kamu zararları oluştuğunu' belirtti.Reklam alanı kiralama konusunda belediye de rüşvetsiz işlerin dönmez hale geldiğinin belgelendiği raporda'Adı geçen kişiler ve diğer belediye personeliyle işbirliği yaparak rüşvet ve yolsuzluk organizasyonlarının içinde olan eski Kültür A.Ş. Genel Müdürü Serdal Taşkın, Salih(Eyüp) Subaşı ile Açıkhava reklam sektöründeki PANOFFECT, OUTDOOR, ADVERTCİTY - BVA REKLAM VE DANIŞMANLIK HİZ. A.Ş., SEV MEDYA, MATADOR REKLAM, PORTRE MEDYA, ADSTATİON, 3. MECRA, KENTVİZYON VİZYONKENT gibi şirketlerin sahipleri ve yöneticilerinin iş birliği içinde olduğu, söz konusu şirket ve şahıslarla izin pazarlıkları yapıldığı, belediye şirketleri Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yapılan talepleri kabul edenlere yasal olmayan mevzuata aykırı olarak gayri resmi izinler verildiği ve ödemelerin bir kısmının gerçek olmayan ve hiç yapılmamış afiş, vinil, görsel tasarım gibi, tahsil edilen paralarla hiç ilgisi bulunmayan protokoller ve mevzuata aykırı ecrimisiller ile tahsil edildiği belirtildi.Raporda ayrıca Kültür A.Ş.'nin ve Medya A.Ş.'nin izin yetkisinin dahi olmadığına dikkat çekilerek 'İzin yetkisi dahi olmayan Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş. ile yönetmeliğe ve hukuka aykırı izinsiz reklam panolarının sahibi ve işletmecisi olan reklam şirketlerinin arasında yapılan muhtelif sözleşmelerin rüşvet ve yolsuzlukların kılıfı olduğu, ecrimisil ise belediyenin tasarrufundaki kamu mallarındaki işgaller için geriye dönük olarak uygulanabildiği halde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Reklam Yönetimi Müdürlüğü tarafından kamu malları dışında, özel mülkiyetlerde de rüşvet ve yolsuzluk kılıfı olarak uygulandığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetkilileri ve sorumluları görevleri ve denetim yükümlülüğüne aykırı bu hareketleri ile görevi kötüye kullanma, irtikap, kamu zararına sebebiyet verme, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak, kişilere haksız menfaat sağlamak gibi suçlarının vücut bulduğu, Bu suretle 260.755.555,00 ₺ + KDV tutarında kamu zararına sebep olunduğu ve izinsiz reklam uygulaması yapan özel reklam şirketlerine haksız menfaat sağlandığı' belirtildi.