Osman Gökçek'ten Özgür Özel'e çağrı! Bu saçmalıklara bir an önce son verin

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP'ye yönelik ağır eleştirilerde bulundu.Gökçek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, CHP'nin hırsızlık, ihbar ve halkı sokağa çağırma eylemlerine dikkat çekerek, 'Hırsızlık yapan CHP'li, ihbar eden CHP'li, halkı sokağa çağıran yine CHP'li' ifadesini kullandı.Gökçek, CHP'nin içindeki sorunlar ve liderleri hakkında sert bir dille konuşarak, Özgür Özel'e seslendi. Gökçek, Özel'in partisi içindeki 'haramiler' ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaptıkları eylemlere bir an önce son vermesi gerektiğini belirtti.Ayrıca, Gökçek, bu tür davranışların ülkenin huzurunu tehdit ettiğini vurgulayarak, 'Ülkemizin huzurunu bozmaktan vazgeçin' şeklinde bir çağrıda bulundu. Bu açıklamalar, siyasi arenada tartışmalara yol açarken, Gökçek'in CHP'ye yönelik eleştirileri, muhalefet partileri arasında gerginliğin artmasına neden olabilir.'HIRSIZLIĞI YAPAN DA İHBAR EDEN DE CHP'Lİ!AK Parti Milletvekili Osman Gökçek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:'Hırsızlık yapan CHP'li,İhbar eden CHP'li,Halkı sokağa çağıran yine CHP'li.Özgür Özel partinizdeki haramiler ve Ekrem İmamoğlu için yaptığınız bu saçmalığa bir an önce son verin ve ülkemizin huzurunu bozmaktan vazgeçin.'