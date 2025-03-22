Bilanço ağırlaşıyor! Gazze’de can kaybı 49 bin 747'ye yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgileri paylaştı.Son 24 saatte hastanelere 130 kişinin cansız bedeni ile 263 yaralının getirildiği aktarıldı.İsrail'in ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda 128 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin cenazesinin de enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 49 bin 747'ye, yaralıların sayısı ise 113 bin 213'e yükseldi.