Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Dünya genelinde ekonomik aktivitelerdeki gelişmelerin yanı sıra jeopolitik riskler de altın fiyatları üzerinde önemli rol oynuyor. Hafta içinde üst üste rekor kıran altın fiyatları haftayı sakin kapattı. Gram altın şu sıralar 3.679,11 lira seviyesinden alıcı buluyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 22 Mart 2025 altın fiyatları...

Güvenli liman varlıklardan olan altın, jeopolitik risklerin yanında artan belirsizlik ve ABD'nin yeni gümrük vergisi politikasının olası sonuçlarına ilişkin endişelerin etkisiyle hareketliliğini sürdürüyor. Ons altın, uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 3 bin 14 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasasında standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 3 milyon 738 bin lira oldu.Serbest piyasada gram altın 3.679,11 TL'den, çeyrek altın ise 6.154,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 22 Mart 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 3.678,08Satış 3.679,11Alış 6.019,00Satış 6.154,00Alış 12.039,00Satış 12.307,00Alış 24.004,00Satış 24.513,00Alış 3.023,48Satış 3.024,37