YouTube'a yeni özellik! Ses kalitesi ayarı geliyor

Dünyanın en popüler video platformu YouTube, kullanıcı deneyimini artırmaya yönelik yeni bir özelliği test ediyor.Platformun son beta sürümünde ortaya çıkan bilgilere göre, kullanıcılar artık videoların ses kalitesini video kalitesinden ayrı olarak ayarlayabilecekler.Bu özellik, özellikle düşük kaliteli seslerden şikayet eden kullanıcılar için büyük bir yenilik olarak değerlendiriliyor.Şu anda YouTube'da video kalitesi değiştirildiğinde ses kalitesi aynı kalıyor. Ancak yeni özellikle birlikte kullanıcılar, internet hızlarına ve tercihlerine göre farklı ses bit hızları arasında seçim yapabilecekler.'Otomatik', 'Normal' ve 'Yüksek' gibi seçeneklerin sunulması bekleniyor. Bu sayede, kullanıcılar yüksek çözünürlüklü videoları izlerken bile istedikleri ses kalitesini elde edebilecekler.Ancak, bu yeni özelliğin tüm kullanıcılara açık olmayacağı belirtiliyor.Edinilen bilgilere göre, ses kalitesi ayarı YouTube Premium abonelerine özel olacak. YouTube, bu özellikle daha fazla kullanıcının Premium üyeliğe geçmesini hedefliyor.Şirket, 2,5 milyar aktif kullanıcısından sadece 100 milyonunun Premium abone olduğunu göz önünde bulundurarak, bu sayıyı artırmayı amaçlıyor.