Siirt'te silahlı kavga! Yaralılar var

Bilinmeyen bir sebeple oyun parkı civarında çıkan iki grup gencin kavgasında silahların da kullanılmasıyla 3 kişi yaralandı.

Siirt'te şehir merkezinde bulunan Mehmet Sincar Parkı yakınlarında iki grup genç arasında tartışma çıktı.Sebebi bilinmeyen tartışmada tansiyon kısa sürede yükseldi.Kavgaya dönüşen tartışmada, silahlar da kullanıldı.Olayda 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.