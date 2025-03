ABD'nin savaş planları sızdırıldı! Trump skandal olaya el attı! Peş peşe açıklamalar

Amerikan The Atlantic dergisi, Yemen savaş planları yazışmalarından yeni detayları kamuoyu ile paylaştı. Beyaz Saray ise yeni paylaşımda gizli bilgi ve savaş planı olmadığını savundu. ABD Başkanı Trump skandal olayla ilgili açıklama yaptı.

Amerikan kamuoyunda son iki gündür gündemin ana başlıklarından biri olan Yemen savaş planlarının bir gazeteciye sızması ile ilgili tartışmalar sürüyor.DERGİ EDİTÖRÜ YEMEN SAVAŞ PLANLARININ GÖRÜŞÜLDÜĞÜ GRUBA EKLENDİThe Atlantic dergisinin editörü ve yanlışlıkla Yemen savaş planlarının görüşüldüğü Signal grubuna dahil edilen Jeffrey Goldberg, 'ABD yönetimi olayın ciddiyetini küçümsüyor' diyerek söz konusu gruptaki diğer yazışmaları yayımladı.Yeni yayımlanan mesajlara göre ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Yemen'deki Husilere saldırının düzenlendiği 15 Mart günü saldırıdan kısa süre önce, 'Hava durumu elverişli. Görevi başlatmak için hazır olduğumuzu CENTCOM ile teyit ettik.' mesajını paylaşıyor.Yazışmanın devamında Hegseth, ABD doğu saatiyle 12.15'te F-18'lerin ilk saldırı dalgası için kalkış yapacağını, 13.45'te ilk saldırı aralığının başlayacağını, 14.10'da yeni F-18'lerin ikinci saldırı dalgası için havalanacağını, 14.15'te dron saldırısının başlayacağını, 15.36'da ikinci dalga F-18 saldırısının başlayacağı bilgilerini paylaşıyor.YAZIŞMALARIN EKRAN GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADIYazışmaları yayımlayan Goldberg, ilgili haberinde, bu yazışmaların saldırılar başlamadan 2 saat önce paylaşıldığını belirtti.Goldberg, haberinde, 'Eğer bu bilgiler özellikle de Amerikan uçaklarının Yemen'e gitmek üzere havalandıkları kesin saatler o iki saatlik kritik dönemde yanlış ellere geçmiş olsaydı, Amerikan pilotları ve Amerikan personeli normalde karşılaşabileceklerinden çok daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalabilirdi.' ifadelerini kullandı.TRUMP'IN YARDIMCISI YEMEN SALDIRISINI BİR HATA OLARAK YORUMLAMIŞYayımlanan yazışmalarda, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, 'Bana kalırsa bir hata yapıyoruz. ABD ticaretinin yüzde 3'ü, Avrupa ticaretinin ise yüzde 40'ı bu kanaldan geçiyor. Kamuoyunun bu saldırının nedenini veya neden gerekli olduğunu anlamaması gibi gerçek bir risk var. Başkan'ın dediği gibi buradaki temel amaç mesaj göndermek ama bu mesajın Avrupa bağlamında ne kadar tutarsız olduğunun kendisi farkında mı emin değilim. Petrol fiyatlarında artış yönünde olası bir risk var.' ifadelerini kullandığı görülüyor.Yazışmaların devamında Yemen'e yönelik bu saldırının petrol fiyatları ve Avrupa bağlamında ne anlama geleceği tartışmaları devam ediyor.TRUMP: BUNUN BİZE HİÇBİR ZARARI OLMADITrump, The Atlantic dergisi editörü Jeffrey Goldberg'in Yemen savaş planlarının konuşulduğu Signal grubuna eklenmesi konusunda, 'Bunun bize hiçbir zararı olmadı. Çünkü saldırı, o gece inanılmaz derecede başarılıydı.' dedi.Söz konusu olayın detaylarını araştırdıklarını kaydeden Trump, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un Goldberg'in gruba eklenmesi konusunda sorumluluğu üstlendiğini hatırlattı.Amerikan medyasında olayın abartıldığını savunan ABD Başkanı, 'Bu bir cadı avı.' değerlendirmesini yaptı.'BU BİR HATAYDI'ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde yapılan oturuma katılan Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard, Amerikan kamuoyunda son günlerin en tartışmalı başlığı hakkında değerlendirmelerde bulundu.Gabbard, söz konusu Signal grubundaki içeriklerin 'samimi ve hassas' olduğunu belirterek, ancak üst düzey ulusal güvenlik ekibi arasında 'hiçbir gizli bilginin paylaşılmadığını' savundu.ABD'li istihbarat şefi, 'Husilere yönelik saldırılar ve saldırının etkileri hakkında politika tartışması yapan üst düzey ulusal güvenlik ilkeleriyle yapılan bir Signal sohbetine bir muhabirin yanlışlıkla eklenmesi bir hataydı.' şeklinde konuştu.Gabbard, ayrıca, 'Paylaşılan hiçbir kaynak, yöntem, yer ya da savaş planı yoktu. Bu bölgedeki yabancı ortaklara verilen güncellemelerle birlikte ulusal güvenlik kabinesine sağlanan standart bir güncellemeydi.' ifadesini kullandı.BEYAZ SARAY'DAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALARÖte yandan The Atlantic dergisinin kalan yazışmaları yayımlamasına Beyaz Saray yetkililerinden tepki gecikmedi.ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Goldberg'i yanlışlıkla Signal grubuna ekleyen isim olan Mike Waltz, X hesabından derginin paylaşımına yanıt verdi.Waltz, açıklamasında, 'Yer yok. Kaynak ve yöntem yok. Savaş planı yok. Müttefiklerimize saldırıların yakın olduğu çoktan bildirilmişti. Sonuç: Başkan (Donald) Trump Amerika'yı ve çıkarlarımızı koruyor.' ifadelerini kullandı.Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de, X hesabından, 'The Atlantic kabul etti: Bunlar 'savaş planları' değil. Tüm bu hikaye, sansasyonel haberleriyle tanınan bir Trump düşmanı tarafından yazılmış bir başka aldatmacadır.' değerlendirmesini yaptı.GOLDBERG 'TRUMP YÖNETİMİ SAVAŞ PLANLARINI YANLIŞLIKLA BANA GÖNDERDİ' DEMİŞTİABD'li gazeteci Goldberg, yanlışlıkla Yemen'deki savaş planlarının konuşulduğu bir mesajlaşma zincirine dahil edilmişti.Goldberg, dün 'Trump yönetimi yanlışlıkla savaş planlarını mesajla bana gönderdi' başlığıyla kaleme aldığı yazıda, kendisinin önce ulusal güvenlik yetkililerinin yer aldığı bir Signal grubuna eklendiğini daha sonra Hegseth'in gruba gönderdiği mesajda, Yemen'e düzenlenecek saldırılara ilişkin detayların yer aldığını açıklamıştı.ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın 11 Mart'ta Signal'de kendisiyle bağlantı kurduğunu ve iki gün sonra Yemen'deki Husilere karşı saldırıları tartıştıkları 'Houthi PC Küçük Grubu' adlı bir mesajlaşma zincire katılmaya davet edildiğini belirten Goldberg, yazısında, 'ABD ulusal güvenlik yetkilileri, Yemen'de yaklaşan askeri saldırılarla ilgili bir grup sohbetine beni de dahil ettiler. Önce bunun gerçek olduğunu düşünmedim. Bir süre sonra bombalar düşmeye başladı.' ifadelerini kullanmıştı.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes olayı teyit etmişti.ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili kendisine yöneltilen bir soruya, 'Bu konu hakkında herhangi bir bilgim yok.' şeklinde yanıt vermişti.