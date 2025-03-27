Sağlık Bakanlığı açıkladı! 18 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 2 gün önce Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, hastaların ilaca erişimini kesintisiz sağlamak, alternatif tedavi seçeneklerinin sayısını çoğaltmak için çalışmaların sürdürüldüğü belirtilerek, 'Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde geri ödeme listesindeki ilaçlar yeniden güncellendi. Listeye 8'i ithal, 10'u imal olmak üzere 18 ürün daha eklendi. Listeye eklenen ilaçlar arasında halk arasında tavşan memesi olarak bilinen bir bitkiden elde edilen ürün de bulunuyor. Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün (GBTÜ) Ruhsatı bulunan bu ürün, kronik venöz yetmezliğe eşlik eden ödem ve semptomlarının tedavisinde hekim reçetesiyle kullanılıyor. Geri ödeme listesine alınan bir diğer ürün ise özel beslenme gerektiren şartlarda, yine hekim reçetesiyle kullanılan, özel tıbbi amaçlı gıda' ifadelerine yer verildi.