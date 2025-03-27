CHP'nin ağlama seansı! Dilek İmamoğlu da İngiliz The Economist’e şikayet etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, hem yolsuzluk hem de 'kent uzlaşısı' kapsamında 2 ayrı soruşturma başlatıldı. İmamoğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından izinsiz sokak gösterileri organize eden CHP, yurtdışından ise aradığı desteği bulamadı.ÖZGÜR ÖZEL ADETA YALVARDIBBC'ye röportaj veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına sessiz kalan İngiltere Başbakanı Keir Starmer'e adeta yalvararak 'terk edilmişlik hissediyoruz. Bu nasıl dostluk?' dedi.İngiltere'nin Türkiye'de yaşananlara sessizliğine dikkat çeken Özel, kendilerini terk edilmiş hissettiklerini söyledi.'SESSİZLİĞE ANLAM VEREMİYORUZ'İngiliz Başbakan Starmer'e seslenen Özel, şöyle konuştu:'Nasıl bir gerekçesi var nasıl bir sebebi var? Bütün Avrupa tepki gösteriyorken, İngiliz İşçi Partisi'nin, Starmer'in bu konuda herhangi bir şey söylememesini gerçekten anlamıyoruz. Terk edilmişlik hissediyoruz.İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı'nı alıp hapse koyuyorlar ve İngiltere buna ses çıkarmıyor.'ÇOK KIRGINIZ'O zaman bu nasıl dostluk nasıl kardeş partilik? Bu nasıl demokrasiyi birlikte savunmak? Demokrasinin beşiği İngiltere ve bizim kardeş partimiz İşçi Partisi buna nasıl sessiz kalıyor? Gerçekten çok kırgınız?'ÖZEL'İN ARDINDAN DİLEK İMAMOĞLUÖzgür Özel'in ardından, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da İngiliz The Economist dergisine röportaj vererek Türkiye'yi şikayet etti. İmamoğlu'nun tutuklanmasını cumhurbaşkanlığı adaylığına bağlayan İmamoğlu, ortaya saçılan yolsuzlukları örtbas etmeye girişti.