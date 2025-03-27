Bakan Tunç açıkladı: Grand Kartal faciasında 6 tutuklama daha

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel faciasında hazırlanan bilirkişi raporu doğrultusunda 6 şüphelinin daha tutuklandığını açıkladı. Öyle ki tutuklu olan sahibi Halit Ergül’ün eşi ve aynı zamanda yönetim kurulu üyeleri olan eşi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel faciasında hazırlanan bilirkişi raporu doğrultusunda 6 şüphelinin daha tutuklandığını açıkladı. Bakan Tunç açıklamasında 'Bolu Kartalkaya'da 21 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında, İstanbul Teknik Üniversitesinden akademisyenlerden oluşan uzman bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmuştur. Bilirkişi raporunda yangın faciasında kusuru bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmiştir. Halihazırda soruşturma kapsamında 20 şüpheli tutuklu olup, adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Bu elim faciada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum' ifadelerini kullandı.Öte yandan soruşturma kapsamında tutuklu olan sahibi Halit Ergül'ün eşi ve aynı zamanda yönetim kurulu üyeleri olan eşi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan, Seben İl Özel İdare Müdürü Mehmet Özel ve elektrik teknisyeni Muharrem Şen tutuklanarak cezaevine gönderildi.Mustafa Selman Çelen, inşaat mühendisi İsmail Haluk İnceler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Ece Kayacan savcılıkta alınan ifadesinin ardından serbest kalırken, İş Güvenliği Uzmanı Kübra Demir ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, sürecin ilk başından bu yana tutuklananların sayısı toplam 28 oldu.