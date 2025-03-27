Bakan Göktaş'tan annelere müjde! Meclis'ten geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan TBMM'de yasalaşan doğum yardımı ile ilgili açıklama geldi.Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “2025 Aile Yılı itibarıyla doğan çocuklar için geçerli olacak doğum yardımı düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı” dedi.Bakan Göktaş, doğum yardımı ile ilgili şu paylaşımı yaptı:Doğum yardımı kapsamı:' - Birinci çocuk için tek seferlik 5 bin lira- İkinci çocuk için, başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 1500 lira- Üçüncü ve sonraki çocuklar için, başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5 bin liraBu önemli düzenlemenin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Destekleri için kıymetli milletvekillerimize teşekkür ediyorum.”