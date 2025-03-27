Bakan Yerlikaya: Eylemlerde 260 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayıp tutuklanmasıyla devam eden eylemlerde şu ana kadar 1879 kişinin gözaltına alındıklarını söyleyen Yerlikaya, bu şüphelilerden 260'ının tutuklandığını söyledi. Yerlikaya, eylemelerde 150 polisin ise yaralandığını açıkladı.Bakan Yerlikaya ayrıca, Ramazan Bayramı tatili tedbirleri kapsamında 8 Nisan'a kadar 47 bin 749'u polis ve 21 bin 262’si jandarma olmak üzere 69 bin 11 personelin görev yapacağını söyledi.Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları:"Bolu'daki otel 2 Ocak'ta kapatıldı, yangında otelde konaklama yoktu. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.İstanbul'da yürütülen soruşturma sonrası ana muhalefet liderinin yaptığı sokak çağrısı üzerine ülkemizin huzurunu tehdit eden süreç yaşandı. Bu süreçte sokak siyaseti meşrulaştırılmak istendi. Milletimizin kardeşliğine pusu kuruldu. Milli, manevi ve aile değerlerimiz ayaklar altına alındı. Camilerimize, kabristanlarımıza hürmetsizlik edildi. Adalet sokakta değil, mahkeme salonlarında tecelli eder. Sokağa çıkmakla kimse temize çıkamaz. Hukuku sokak eylemleri ile bastırmaya çalışmak kimseye fayda sağlamaz. Hiçbir algı operasyonu, hiçbir sokak kışkırtması gerçeklerin üzerini örtemez.Türkiye, hukuk devleti ilkesine bağlı, demokrasisi köklü, kurumları güçlü bir devlettir. Bizim demokrasi anlayışımız millet iradesine dayanır. Sokak ve gösteri yürüyüşü evet haktır, anayasal bir haktır. Baltalar, molotoflar nedir? Demokratik hakkın kullanımı böyle mi olur? Bize toplantı ve gösteri yürüyüşü başvurularının yüzde 96'sına zaten izin vermişiz. Ama son eylemlerde yapılanların özgürlükle açıklanacak bir durumu var mı? Sokak çağrısı yapanlar, bu gerçeklerle yüzleştiğinde bu sokak görüntülerini gördüklerine ne düşündüler acaba?Boykot çağrısı yapmakla, yerli ve milli markalarımızı, çalışanlarımızı zor durumda bırakmakla amaçlanan nedir? Hele, yabancı kanallara çıkıp Türkiye'yi şikayet etmek. Gözaltına alınanlar arasında 12 farklı terör örgütü ile iltisaklı şüpheliler bulunuyor. Aralarında uyuşturucu, dolandırıcılık, kasten yaralama gibi 17 farklı suçtan olanlar olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 1879 kişiden, 260'ı tutuklandı. Eylemlerde 150 polis yaralandı. Sabırla görevini ifa eden tüm kahraman polislerimizle iftihar ediyorum."