Yunan medyasında Türkiye hazımsızlığı! Lobicilik işe yaramadı

Türkiye'nin ABD ile yürüttüğü görüşmeler, Yunanistan'da rahatsızlık yaratıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Washington ziyaretini yakından takip eden Yunan medyası, Türkiye ile ABD arasında varılabilecek bir F-35 anlaşmasına dair endişe duyduklarını ilan etmişti. Konuya ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı'na bir soru gönderen Yunan gazete, aldığı yanıt karşısında hayal kırıklığına uğradı.

Yunanistan'ın gözü, Türkiye ile ABD arasında giderek güçlenen ikili ilişkilerde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Washington ziyareti, geleceğe yönelik sonuçları bakımından yakından takip edilirken Yunanistan, görüşmeyi en yakından takip eden ülke oldu.Türkiye'nin F-35 konusunda ABD ile yeniden el sıkışma ihtimali, Yunanistan'da büyük endişe yarattı. Dün gündeme düşen haberlerde Amerikan Helenik Enstitüsü'nün (AHI) Trump'a gönderdiği bir mektup ortaya çıkmıştı. Trump'a 'Ankara S-400 sistemini terk etse bile Türkiye'yi F-35 programına geri almayın' çağrısında bulunan AHI'nin mektubu, Yunan gündemine damga vurmuştu.Türkiye aleyhine lobicilik faaliyetinde bulunan gruplar, aldıkları bir yanıt sonrası hayal kırıklığına uğradı. Türkiye karşıtı yayın politikasıyla bilinen Hellas Journal, ABD Dışişleri Bakanlığı'na bir soru iletti.Yayınladıkları haberde, 'ABD Dışişleri Bakanlığı'na, Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarını kaldırmayı düşünüp düşünmediğini sorduk. Cevabın, gelişmelere hazırlıklı olmamızı sağlaması açısından, tuhaf ve şüpheli olduğunu söyleyebiliriz' ifadelerini kullanan Yunan yayın organı, aldıkları yanıt sonrası hayal kırıklığına uğradı.