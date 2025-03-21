Malatya'da otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü
Doğanşehir ilçesinde seyreden otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra önünde seyreden tıra çarptı. Kazada araçta bulunan yolcu olay yerinde yaşamını yitirdi.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde feci bir trafik kazası yaşandı.
Erkenek Mahallesi'nde seyreden otomobil sürücüsü İmam Çubuk, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan araç, önünde seyreden tıra arkadan çarptı.
1 ÖLÜ
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobilde Zeynep Çubuk'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Zeynep Çubuk'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.