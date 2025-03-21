Malatya'da otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde feci bir trafik kazası yaşandı.Erkenek Mahallesi'nde seyreden otomobil sürücüsü İmam Çubuk, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.Kontrolden çıkan araç, önünde seyreden tıra arkadan çarptı.Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Otomobilde Zeynep Çubuk'un yaşamını yitirdiği belirlendi.Yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Zeynep Çubuk'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.