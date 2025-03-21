EKYS Sınav Sonuçları Açıklandı! ÖSYM Sonuç Ekranına Nasıl Ulaşılır? Tıkla Öğren
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı eğitim kurumlarında yönetici olarak görev almak isteyen adayların katıldığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) sonuçları açıklandı! ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın ardından adaylar, büyük bir heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyordu. Sonunda ÖSYM, resmi internet sitesi üzerinden EKYS sınav sonuçlarını erişime açtı. İşte, EKYS sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı eğitim kurumlarında yönetici olmak isteyen adayların heyecanla beklediği Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) sonuçları açıklandı! ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın ardından gözler resmi sonuç ekranına çevrildi. Adaylar, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sınav sonuçlarını öğrenebilirler. Peki, EKYS sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar...
2. Açılan sayfada T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın.
3. EKYS sonuçları sekmesine tıklayarak puanınızı öğrenin.
4. Sonuç belgenizi yazdırarak saklayabilirsiniz.
Tüm adaylara başarılar dileriz!
EKYS Sınav Sonuçları Açıklandı! İşte Sonuç Sorgulama EkranıÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı EKYS sınav sonuçlarını adayların erişimine sundu. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi web sitesi (https://sonuc.osym.gov.tr/) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulayabilir. Sonuç ekranına giriş yaparak adaylar, sınavda aldıkları puanları ve başarı durumlarını öğrenebilecekler.
EKYS Sonuçları Nasıl Sorgulanır?1. ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama sistemi olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresine giriş yapın.
2. Açılan sayfada T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın.
3. EKYS sonuçları sekmesine tıklayarak puanınızı öğrenin.
4. Sonuç belgenizi yazdırarak saklayabilirsiniz.
EKYS Sınav Sonuçları İçin Tıklayın!ÖSYM'nin yaptığı duyuruya göre, adayların sınav sonuçlarına itiraz etme hakları bulunuyor. Sonuçlara itiraz etmek isteyen adaylar, belirlenen süre içerisinde ÖSYM’ye resmi başvuruda bulunabilecekler.
EKYS’de Başarı Kriterleri Neler?EKYS sınavında adayların başarılı sayılabilmesi için belirli bir taban puanı geçmeleri gerekiyor. Atamalar, adayların sınavdan aldıkları puanlar ve MEB tarafından belirlenen kriterlere göre yapılacak. Yönetici atamalarında sınav puanı, mülakat ve hizmet süresi gibi faktörler de etkili olacak.
EKYS Sonrası Atama Süreci Nasıl İşleyecek?EKYS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, MEB tarafından ilan edilecek yönetici atama takvimini takip edecekler. MEB, belirlenen tarihlerde mülakat süreçleri ve tercih işlemleri ile ilgili duyurular yapacak. Yönetici adayları, tercih ettikleri eğitim kurumlarına atanabilmek için ilgili başvuruları gerçekleştirecek.
Sonuçlarınızı Hemen Öğrenin!EKYS sınavına katılan adaylar için kritik süreç başladı! Siz de ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden EKYS sınav sonuçlarınızı hemen sorgulayarak başarı durumunuzu öğrenebilirsiniz. Gelişmelerden haberdar olmak için MEB ve ÖSYM’nin duyurularını takip etmeyi unutmayın!
Tüm adaylara başarılar dileriz!