EKYS Sınav Sonuçları Açıklandı! ÖSYM Sonuç Ekranına Nasıl Ulaşılır? Tıkla Öğren

EKYS Sınav Sonuçları Açıklandı! İşte Sonuç Sorgulama Ekranı

EKYS Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

EKYS Sınav Sonuçları İçin Tıklayın!

EKYS’de Başarı Kriterleri Neler?

EKYS Sonrası Atama Süreci Nasıl İşleyecek?

Sonuçlarınızı Hemen Öğrenin!

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı eğitim kurumlarında yönetici olmak isteyen adayların heyecanla beklediği Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) sonuçları açıklandı! ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın ardından gözler resmi sonuç ekranına çevrildi. Adaylar, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sınav sonuçlarını öğrenebilirler. Peki, EKYS sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar...Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı EKYS sınav sonuçlarını adayların erişimine sundu. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi web sitesi (https://sonuc.osym.gov.tr/) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulayabilir. Sonuç ekranına giriş yaparak adaylar, sınavda aldıkları puanları ve başarı durumlarını öğrenebilecekler.1. ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama sistemi olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresine giriş yapın.2. Açılan sayfada T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın.3. EKYS sonuçları sekmesine tıklayarak puanınızı öğrenin.4. Sonuç belgenizi yazdırarak saklayabilirsiniz.ÖSYM'nin yaptığı duyuruya göre, adayların sınav sonuçlarına itiraz etme hakları bulunuyor. Sonuçlara itiraz etmek isteyen adaylar, belirlenen süre içerisinde ÖSYM’ye resmi başvuruda bulunabilecekler.EKYS sınavında adayların başarılı sayılabilmesi için belirli bir taban puanı geçmeleri gerekiyor. Atamalar, adayların sınavdan aldıkları puanlar ve MEB tarafından belirlenen kriterlere göre yapılacak. Yönetici atamalarında sınav puanı, mülakat ve hizmet süresi gibi faktörler de etkili olacak.EKYS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, MEB tarafından ilan edilecek yönetici atama takvimini takip edecekler. MEB, belirlenen tarihlerde mülakat süreçleri ve tercih işlemleri ile ilgili duyurular yapacak. Yönetici adayları, tercih ettikleri eğitim kurumlarına atanabilmek için ilgili başvuruları gerçekleştirecek.EKYS sınavına katılan adaylar için kritik süreç başladı! Siz de ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden EKYS sınav sonuçlarınızı hemen sorgulayarak başarı durumunuzu öğrenebilirsiniz. Gelişmelerden haberdar olmak için MEB ve ÖSYM’nin duyurularını takip etmeyi unutmayın!Tüm adaylara başarılar dileriz!