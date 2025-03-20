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Sivas'ta iki yolcu otobüsü çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Sivas Suşehri'nde bir yolcu otobüsü önce bariyere ardından da sollamaya çalıştığı başka bir yolcu otobüsüne çarptı. Feci kazada 6 kişi yaralandı.

Ekleme: 20.03.2025 - 10:53 Güncelleme: 20.03.2025 - 10:54 / Editör: Fehmi Öztürk
Sivas'ta iki yolcu otobüsü çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Kaza, saat 01.00 sıralarında D-100 kara yolu Suşehri ilçesi yakınlarında meydana geldi. Serdal Demircan yönetimindeki 60 BD 910 plakalı yolcu otobüsü, önce bariyere ardından da sollamaya çalıştığı İbrahim Kurt idaresindeki yolcu otobüsüne çarptı.

Sivas'ta iki yolcu otobüsü çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Kazada sürücülerden Serdal Demircan ile  yolcu otobüsünde bulunan yolcular Arif Akgül, Hüseyin Yılmaz, Taha Ata, Erdem Alan ve Ali Akarsu hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.