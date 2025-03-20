Sahte ilan sitesi kurup hasta yakınını dolandırdılar

Adana'da emekli Bekir E. (58), MS hatası eşine internetten elektrikli bisiklet almak istedi. Bekir E., internet üzerinden sahte ilanlarla satış yapan dolandırıcıların ağına düşerek 100 bin liraya yakın parayı şüphelilere gönderdi. Yaşlı adam dolandırıldığını anlayınca soluğu poliste aldı. Şikayet üzerine harekete geçen polis, yaptığı çalışmada dolandırıcılık şebekesini deşifre etti. Yapılan operasyonda 1'i yönetici 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Bekir E.'yi tanımadıklarını ve hiç görüşmediklerini öne sürerek, haklarındaki suçlamaları reddetti. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.SOLUĞU POLİSTE ALDIMerkez Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde yaşayan emekli Bekir E., yürüyemeyen MS hastası eşine elektrikli bisiklet almak için internet üzerinden yaptığı araştırmada, dolandırıcıların oluşturduğu sahte sitedeki ilana denk geldi. İlandaki telefon numarasıyla irtibata geçen Bekir E., verilen banka hesabına 30 bin lira gönderdi. Telefondaki kişi sistemde hata olduğunu, paranın askıda kalmış olabileceğini söyleyerek, Bekir E.'nin yeniden ödeme yapmasını istedi. Bekir E. bunun üzerine iki kez daha ödeme yaptı. Yaklaşık 100 bin lirayı belirtilen banka hesabına gönderen Bekir E., telefon numarasına bir daha ulaşamayınca dolandırıldığını anladı.1'İ YÖNETİCİ 4 DOLANDIRICIAdana Emniyet Müdürlüğü'ne giden Bekir E.'nin şikayeti üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Paranın gönderildiği banka hesabından iz süren polis, elebaşı S.Y.'nin (41) yönettiği sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan çeteyi deşifre etti. Çeteyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, telefon görüşmelerini B.T.'nin (30) yaptığını, A.Ç.'nin (20) telefon hattı ve banka hesaplarını ayarladığını, S.B.'nin (30) ise hesabını komisyon karşılığı dolandırıcılıkta kullandırdığını tespit etti.SUÇU KABUL ETMEDİLERSoruşturmayı derinleştiren ekipler elebaşı S.Y.'nin 'dolandırıcılık' suçundan 10 yıl 4 ay 5 gün hapis ve 183 ayrı 'dolandırıcılık' suçundan arandığını saptadı. Öte yandan S.Y.'nin, polise yakalanmamak için sık sık ofis kiralayıp, adres değiştirdiği belirlendi. Adana merkezli Mersin ve Osmaniye'de belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, Bekir E.'yi tanımadıklarını ve hiç görüşmediklerini öne sürerek, haklarındaki suçlamaları reddetti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.