'Polis öğrencilere plastik mermi sıktı' algısı da boşa düştü: Envanterde yok

Bazı basın yayın organları, İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma sonrası sokağa çıkan kişilere polis tarafından plastik mermiyle müdahale edildiğini iddia etti.İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu iddiaları yalanladı.İzinsiz yapılan gösteri sırasında göstericilere yönelikplastik mermi ile müdahale edilmesi söz konusu değildir.' denilen açıklamada, 'Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde plastik mermi bulunmamaktadır.' ifadeleri yer aldı.Açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da benzer eylemlerde bulunan şahısların 6 polis memurunu yaraladığını bildirdi.