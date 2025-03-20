Merkez Bankası'ndan döviz satım işlemleri için açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İşlemlerine İlişkin Basın Duyurusu yayımladı.Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, Döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla TCMB nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır