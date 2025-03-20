Merkez Bankası'ndan döviz satım işlemleri için açıklama
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine ilişkin basın duyurusu yayımladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İşlemlerine İlişkin Basın Duyurusu yayımladı.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, Döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla TCMB nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır