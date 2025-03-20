Esenler’de kan donduran olay: 'Çekirdeği yere atmayın' uyarısı 26 yaşındaki Balcı'yı canından etti!

Olay, Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın önünde bulunan grup – Berat C. (19), Baran C. (17) ve Musa P. (19) otururken, 26 yaşındaki Balcı, 'çekirdekleri etrafı atmasınlar, gürültü yapmasınlar' uyarısında bulundu.Bu sözlü uyarı, kısa süre sonra Balcı ile grup arasında sözlü tartışmaya yol açtı. Tartışmanın ardından Balcı, erkek kardeşiyle birlikte yürüyüşe çıktı. Ancak yürüyüş sırasında, grubun 19 yaşındaki üyesi Berat C. cebinden çıkardığı bıçağı art arda Balcı'ya saplayarak olayın kanlı seyrini başlattı.Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Çevre sakinleri Balcı'nın durumunu fark ederek, onu olayın yaşandığı yerin 50 metre ilerisinde bulunan özel bir hastaneye taşıdı. İlk müdahalesi özel hastanede gerçekleştirilen Balcı, daha sonra sevk edildiği Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri, alınan güvenlik önlemleri sonrasında çevredeki güvenlik kameralarını detaylıca inceledi. Tespit edilen şüpheliler, Berat C., Baran C. ve Musa P., kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Olayın ardından bölgede esnaf olan Hasan Uygun, yaşananları şu sözlerle aktardı:'Saat 23.30 civarında burada bir gürültü oldu. Dükkanın önünde birini hastaneye taşıyorlardı. Yaklaşıp baktığımda, göğüs kısmından yaralı olan Balcı'yı gördüm; çok kan kaybediyordu. Saldırgan çocuklar koşarak kaçtı. Duyduğumuza göre çocuklar çekirdek yiyip gürültü yapıyormuş.Ölen arkadaşımız genç, 26 yaşında. Bir insanın hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Allah ölen arkadaşın ailesine sabır versin. Gerçekten ülkenin hali çok kötü. 15-18 yaşlarında ufacık çocuklar… Demek ki hepimizin hayati tehlikesi var. Bugün sana, yarın bana. Her an her yerde her şey olabilir artık.'