Diyarbakır'da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır'da uyuşturucuya geçit yok...Bu kapsamda da bir operasyona daha imza atıldı.Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli çalışma gerçekleştirildi.Yürütülen çalışmalar neticesinde, Kayapınar ilçesinde şüpheli U.S., F.B., M.A.E.T., M.A. ve S.A. isimli şahısların yapılan üst aramasında uyuşturucu madde niteliği taşıyan 968 tablet halinde toplam 13 bin 552 adet sentetik hap ele geçirildi.Gözaltına alınan U.S., F.B., M.A.E.T., M.A. ve S.A. isimli şüpheli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.