Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Türkiye ve dünya gündeminde yaşanan gelişmelerle altın fiyatları dün rekor üstüne rekor kırdı. Serbest piyasada gram altın şu sıralar 3.717,04 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 20 Mart 2025 çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını alış-satış fiyatları...