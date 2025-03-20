Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Türkiye ve dünya gündeminde yaşanan gelişmelerle altın fiyatları dün rekor üstüne rekor kırdı. Serbest piyasada gram altın şu sıralar 3.717,04 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 20 Mart 2025 çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını alış-satış fiyatları...
Piyasaların merakla beklediği karar açıklandı. FED, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. ABD Merkez Bankası'nın bu faiz kararı sonrası ons altın 3052 dolara çıkarak tarihi zirvesini gördü.
Serbest piyasada gram altın 3.717,53 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 286 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 20 Mart 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
20 MART 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 3.717,06
Satış 3.717,53
20 MART 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 5.999,00
Satış 6.146,00
20 MART 2025 YARIM NE KADAR?
Alış 11.997,00
Satış 12.291,00
20 MART 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 23.921,00
Satış 24.481,00
20 MART 2025 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 3.049,33
Satış 3.049,52