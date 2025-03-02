Bilecik’te tır otobüse çarptı: 11 yaralı

Bozüyük ilçesinde bir tır, yolcu otobüsüne arkadan çaparak büyük bir kazaya yol açtı. Kaza sonucu 1'i ağır 11 kişi yaralandı. Yol trafiğe kapandı, aksamalar yaşandı.

Kaza, Bozüyük-Eskişehir kara yolunda yaşandı.Tırın yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu otobüs yolun kenarına savruldu.Kazada tır şoförü ağır yaralanırken, otobüsteki 10 yolcu hafif yaralandı.Kaza sonrası olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Eskişehir ve Bozüyük’teki hastanelere sevk etti.Bozüyük-Eskişehir kara yolunda ise uzun araç kuyrukları oluştu, yol trafiğe kapandı.Ekipler, kazanın nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir inceleme başlattı.