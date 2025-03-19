Toplumsal Eğitim Akademisi’nde Nöbet Değişimi

2010 yılından bu yana eğitim dünyasında önemli bir yer tutan, tarihi bir gün yaşadı. Akademinin önceki başkanı Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu'nun, Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmasının ardından, akademinin yeni başkanı olarak dünyaca ünlügöreve başladı. Başkanlık devir teslim töreni, katılımcılara duygusal anlar yaşattı.Eski Başkan, törende cübbesini çıkararak, yeni akademi başkanı Prof. Dr. Hayrettin İvgin'e cübbesini giydirdi. Bu anlamlı an, akademi camiası için unutulmaz bir sembol haline geldi. Görevi devreden Sunguroğlu, akademinin geleceği adına büyük bir gurur duyduğunu dile getirerek, yeni başkan İvgin'e başarılar diledi.Yeni Başkan Prof. Dr. Hayrettin İvgin, eski başkana olan teşekkürlerini sunarak, Yüksek Onur Beratı ve bir buket çiçek takdim etti. İvgin, akademiyi daha da ileriye taşımak için elinden gelen tüm gayreti göstereceğini vurguladı.Törende ayrıca, akademiye emek veren diğer eğitimcilere de teşekkür belgeleri takdim edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Sanem Arıkan da programa katılarak, her iki hocaya da yeni görevlerinde başarılar dileyerek törene katılan tüm davetlilere hitap etti. Ayrıca Genel Koordinatör Saime Halaç'a başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür beratı verildi.Toplumsal Eğitim Akademisi, yeni başkanının önderliğinde eğitim alanındaki başarısını daha da arttırmayı hedefliyor. Akademi camiası, bu yeni dönemin çok daha parlak günler getireceğine inancını sürdürüyor.