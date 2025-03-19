Piyasalar hareketlendi! Dolar, Euro ve altın rekor kırdı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 106 kişi hakkındaki gözaltı kararı sonrasında Borsa İstanbul güne sert düşüşle başlamasının ardından devre kesici uygulandı.BIST 100 endeksi güne yüzde 6,87 düşüşle 10.060,48 puandan başladı. Bankacılık endeksi XBANK ise güne yüzde 7,02'lik kayıpla 15.361,77 ile açıldı.Saat 10.30'da yeniden işlemlerin başlamasının ardından borsa yüzde 5'e yakın kayıpla 10.260 puandan seyrediyor.Borsa İstanbul, dün yüzde 0,28 değer kaybederek 10.802,23 puandan kapanmıştı.BORSA İSTANBUL'DAN AÇIKLAMABorsa İstanbul, "Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İslem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur" açıklamasını yaptı.Borsa İstanbul tarafından yapılan ikinci açıklamada ise, "Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikaları ve emtia sertifikalarında saat 10:20'de tek fiyat emir toplama, 10:25''te eşleştirme yapılacak ve 10:30'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecek" dendi.DEVRE KESİCİ NEDİR?Devre kesici, borsalarda ve finansal piyasalarda kullanılan bir mekanizmadır ve fiyatlardaki ani ve aşırı dalgalanmaları önlemek amacıyla devreye girer. Devre kesicinin amacı, piyasanın düzenli ve adil bir şekilde işlemesini sağlamak, panik satışlarını önlemek ve yatırımcıların daha sağlıklı kararlar alabilmesi için zaman kazandırmaktır.Borsa İstanbul’daki en büyük 100 şirketin yer aldığı BIST100 endeksinin ilk etapta yüzde 5 ve daha fazla düşmesi halinde devre kesici uygulanır. İkinci eşikte ise yüzde 7 veya daha fazla kayıp halinde yeniden devreye girer.DOLAR VE EURO DA REKOR KIRDIİBB’ye yönelik gözaltı kararları sonrasında dolar/TL ve euro/TL yeni zirve ile güne başladı.Dolar/TL ilk kez 37 seviyesini aşarken, euro/TL de 41'in üzerine çıkarak rekor seviyeye çıktı. Dolar 37,50, euro 41,03'e kadar yükseldi.Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda kişi, "suç örgütü lideri" olduğu iddiasıyla ve ayrıca terörle mücadele soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi.Dolar bu yıl TL karşısında yüzde 5, euro yüzde 10,6 yükseliş kaydetti.GRAM ALTIN TARİHTE İLK KEZ 4 BİN LİRAYI AŞTIAltın fiyatlarında yeni rekor görüldü.Spot piyasada ons altın, sabah saatlerinde 3 bin 38,93 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.Ons altında günlerdir devam eden yükseliş ve bugün döviz kurlarında yaşanan sert hareketin ardından gram altının fiyatı tarihte ilk kez 4 bin lirayı aştı.Dolar/TL'de günlük yükselişin yüzde 10'u aşması sonrasında gram altın 4 bin 68 liraya kadar yükselerek yeni zirveyi gördü. Gram altın daha sonra kademeli olarak düşüşle 3 bin 800'ün altına indi.Altının ons fiyatı ticaret savaşlarının etkisiyle geçen cuma ilk kez 3 bin doları aşmıştı.