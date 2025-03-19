Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye son birkaç gündür sert mevsim dönüşümleri yaşıyor. Ülke genelinde geçtiğimiz hafta etkili olan sıcak hava dalgası kışlık giysilerin dolarplara kaldırılmasına neden olurken, yaz erken geldi yorumları yapılmıştı. Ancak durum bir anda değişti pazar günü itibarıyla yurdun kuzeybatısından giriş yapan soğuk ve yağışlı hava dalgası yurt genelinde iklimi yeniden kışa döndürdü. Birçok bölge ve şehirde kar yağışı da görülürken vatandaşlar 'Havalar yeniden ne zaman ısınacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son rapora göre, yağışlı hava bugün öğleden sonra yurdun batı bölgelerinden başlayarak doğuya doğru yerini güneşli havaya bırakacak. Ancak sıcaklık değerleri bir süre daha düşük seyredecek. Meteorolojinin orta ve uzun vardeli raporuna göre hafta sonundan itibaren sıcaklık değerleri ülke genelinde 5 ila 10 derece arasında artacak. Yağşlı hava ise 24 Mart Pazartesi günü tüm yurdu terk ederek yerini genel olarak az bulutlu ve açık bir havaya bırakacak. Bu tardih itibarıyla güney ve batı bölgelerde hava sıcaklıkları 15-20 derece aralığına gelecek.Tahminlere göre bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Ordu, Şırnak, Hakkâri ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın doğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.Bursa: 8°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıEdirne: 8°C, Parçalı ve çok bulutluİstanbul: 7°C, Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKocaeli: 7°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıAfyonkarahisar: 3°C, Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlıDenizli: 11°C, Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıİzmir: 15°C, Parçalı ve çok bulutluMuğla: 11°C, Parçalı ve çok bulutluAdana: 18°C, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzey ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıAntalya: 17°C, Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHatay: 20°C, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel olarak kuvvetliMersin: 20°C, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzey ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıAnkara: 4°C, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıEskişehir: 4°C, Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlıKonya: 4°C, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıNevşehir: 2°C, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, öğle saatlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlıBolu: 3°C, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıDüzce: 6°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıSinop: 7°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıZonguldak: 5°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıAmasya: 4°C, Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıArtvin: 7°C, Çok bulutlu, kıyıları yağmur ve zamanla karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlıSamsun: 7°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıTrabzon: 8°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıErzurum: 7°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlıKars: 8°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlıMalatya: 14°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlıVan: 8°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve yüksek kesimleri kar yağışlıDiyarbakır: 15°C, Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurluGaziantep: 14°C, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıŞanlıurfa: 16°C, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıSiirt: 12°C, Çok bulutlu, kuvvetli sağanak yağışlı