Danimarka’dan gelen uçak düştü: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
İsviçre'nin doğusundaki Graubuenden kantonunda Danimarka’dan gelen bir uçağın düşmesi sonucu büyük bir facia yaşandı. Uçakta bulunan herkesin hayatını kaybettiği bildirildi.
İsviçre'nin doğusundaki Graubuenden kantonunda meydana gelen uçak kazasında üç kişinin öldüğü bildirildi. Polis, Danimarka'dan gelen uçağın Pazartesi akşamı La Punt Chamues-ch köyünün kuzey eteklerinde nüfusun yoğun olduğu bir bölgeye düştüğünü ve tamamen yandığını açıkladı.
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KİMLİKLER HENÜZ TESPİT EDİLEMEDİ
Polis, kazada hayatını kaybedenlerin kimliklerinin henüz tespit edilemediğini belirtti. Uçakta bulunan herkesin öldüğüne inanıldığı açıklandı.
UÇAK DANİMARKA'DAN DÖNÜŞ YOLUNDAYDI
Yetkililer, uçağın Danimarka'dan geldiğini ve dönüş uçuşunda olduğunu belirtti. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ve acil yardım ekibi sevk edildi.
KAZA ALANINDA YANGIN ÇIKTI
Uçağın düşmesinin ardından bölgede yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken, olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını ve teknik incelemelerin sürdüğünü duyurdu. İsviçre Hava Güvenliği Kurumu'nun da olayla ilgili detaylı bir rapor hazırlayacağı belirtildi.
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KİMLİKLER HENÜZ TESPİT EDİLEMEDİ
Polis, kazada hayatını kaybedenlerin kimliklerinin henüz tespit edilemediğini belirtti. Uçakta bulunan herkesin öldüğüne inanıldığı açıklandı.
UÇAK DANİMARKA'DAN DÖNÜŞ YOLUNDAYDI
Yetkililer, uçağın Danimarka'dan geldiğini ve dönüş uçuşunda olduğunu belirtti. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ve acil yardım ekibi sevk edildi.
KAZA ALANINDA YANGIN ÇIKTI
Uçağın düşmesinin ardından bölgede yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken, olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını ve teknik incelemelerin sürdüğünü duyurdu. İsviçre Hava Güvenliği Kurumu'nun da olayla ilgili detaylı bir rapor hazırlayacağı belirtildi.