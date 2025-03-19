CHP'den yargıya skandal tehdit! Sokak çağrısı yaptılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu başlatıldı. Operasyon çerçevesinde İBB Başkanı İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun gözaltına alındı.İmamoğlu, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada yargıyı tehdit etti.'Şu anda vatan Emniyet Müdürlüğü'nün etrafı 360 derece abluka altında. Buraya gelebilmek için polis memurlarıyla uzun konuşmalar yapmak zorunda kaldım. Açık bir biçimde darbe gerçekleştiriliyor. Kolluk kuvvetleri bu suça ortak ediliyor. Valiyi aradım. Bu darbedir, bürokrasi buna alet olmasın. Bu suçu işleyenler yargılanacaklar. Bu polislere bu emirleri verenler açık bir biçimde suç işliyor. Bu suçu işlemesinler. Hiçbir bürokrat bu suçu işlememeli. Tarih önünde yargılanacaklar. Sayın Valinin yorumlarını buradan paylaşmak istemem ama adli süreçle ilgili tanımlama yaptı. Ben kendisine bunun darbe olduğunu ifade ettim'SOKAĞA ÇIKMA ÇAĞRISI YAPTILARCHP yönetimi, saat 14.00'te tüm örgütlere kendi illerinde gözaltına karşı açıklama yapılması için talimat gönderdi.