Avrupa'ya Suriye yol haritası! AB'nin düzenlediği konferansa Türkiye mesajlarını iletti

Avrupa Birliği'nin her sene düzenlediği Suriye konulu Brüksel Konferansı'nın dokuzuncusu "geçiş sürecinin başarıya ulaşmasını sağlamaya yönelik ihtiyaçların karşılanması" temasıyla düzenlendi. Suriye ile bölgeden ve Avrupa'dan paydaş ülkelerin ve ilgili uluslararası kuruluş temsilcilerinin bir araya geldiği konferansa Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz başkanlığındaki heyet katıldı.Suriye'nin ekonomik güvenliğinin ülke istikrarı açısından önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, geri dönüşlerin de teşvik edilmesi amacıyla kapsamlı yeniden inşa çabalarıyla Suriye'de ekonomik imkân ve istihdamın yaratılması gerektiğini ifade etti. Yılmaz, son dönemdeki muafiyetlerin memnuniyetle karşılandığını, ancak bunun yeterli olmadığını, yaptırımların koşulsuz ve süresiz olarak kaldırılmasına ihtiyaç olduğunu ifade etti.Yılmaz, Suriye'de nihai tahlilde sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin sağlanmasının ülkenin terör unsurlarından tamamen temizlenmesine bağlı olduğunu, Şam'daki yönetimin terör örgütü YPG ile geçtiğimiz günlerde vardığı mutabakatın eksiksiz bir şekilde hızlıca uygulamaya konulması gerektiğini kaydetti. Yılmaz ayrıca, İsrail saldırganlığının Suriye açısından tehdit oluşturduğunu belirtti.