Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kahramanmaraş çevreleri, Adana’nın kuzey kesimleri ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor.Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde, akşam saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Yağışların, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde, gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.Hava sıcaklığının, ülke genelinde hissedilir derece azalacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; yurdun batı kesimlerinde kuzeyli, doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Yağışların, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve yurttaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği aktarıldı.ZİRAİ DON UYARISIMarmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don hadisesinin orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden; tarımsal faaliyetlerle uğraşan yurttaşlar başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmesi gerektiği vurgulandı.Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde Kırklareli'nin yüksek kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, İstanbul, Bursa, Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE °C, 6°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurluİSTANBUL °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.KOCAELİ °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Muğla hariç) yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren İç Ege'nin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında ve kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlıDENİZLİ °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluİZMİR °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurluMUĞLA °C, 15°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlıANTALYA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra doğusunun iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıHATAY °C, 23°CParçalı ve çok bulutluMERSİN °C, 22°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzey ve doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlıKONYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlıNEVŞEHİR °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, akşam ve gece saatlerinde iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların kıyı kesimlerinde (Sinop hariç) yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Sinop çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.BOLU °C, 6°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlıDÜZCE °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SİNOP °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurluZONGULDAK °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yağmur ve sağanak akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 20°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlıARTVİN °C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.TRABZON °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlıKARS °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlıMALATYA °C, 20°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıVAN °C, 13°CÇok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlıSİİRT °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı