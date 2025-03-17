Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,29 değer kazanarak 10.872,17 puana çıktı.Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 31,58 puan ve yüzde 0,29 artışla 10.872,17 puana yükseldi.Toplam işlem hacmi 61 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,17, holding endeksi yüzde 1,43 değer kazandı.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,85 ile inşaat, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,55 ile madencilik oldu.Küresel piyasalarda, ABD'de enflasyonun kontrol altında kalmaya devam ettiğini işaret eden veriler ve Çin'in yeni ekonomik teşvik adımlarıyla pozitif bir seyir öne çıkıyor.Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ile New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.