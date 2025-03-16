Sivas'ta yabancı uyruklu çoban ahırda ölü bulundu
Kent merkezinde bulunan ahırlar bölgesinde komşuları, haber alamadıkları yabancı uyruklu çobanın, cansız bedeniyle karşılaştılar.
Sivas'ta komşuları, öğle saatlerine kadar göremedikleri yabancı uyruklu çoban İkramjan Hojambardiyev'i aramak için sorumlu olduğu ahıra girdiler.
Hojambardiyev'in hareketsiz olarak yerde yattığını gören komşuları, durumu 112'ye bildirdiler.
AHIRDA İNCELEME ÇALIŞMASI YAPILDI
Bölgeye giden sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Hojambardiyev'in öldüğünü tespit etti.
Polis ekipleri sevk edilirken, olay yeri inceleme ekipleri, ahırda çalışma yaptı.
DARP İZİNE RASTLANMADI
Çobanın vücudunda herhangi bir darp veya yara izine rastlanılmadı.
Hojambardiyev'in inek sağarken kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülüyor.
OLAYA İLİŞKİN İNCELEME DEVAM EDİYOR
Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hojambardiyev'in cesedi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.