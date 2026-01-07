SDG Mevzileri Meşru Hedef Oldu!

Suriye ordusu, ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye ait Halep kentindeki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki tüm mevzilerin meşru hedef olduğunu duyurdu.Suriye ordusundan yapılan açıklamada, Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde bulunan tüm PKK/SDG askeri mevzilerinin Suriye Arap Ordusu için meşru 'askeri hedef' sayılacağı belirtildi. Açıklamada, bölgedeki güvenlik noktalarına karşı harekatın kapsamlı olacağı vurgulandı.Suriye resmi ajansı SANA'nın Ordu Operasyonlar Komutanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, örgütün Halep kentinin mahallelerine ve sivillere yönelik karşı çok sayıda katliam gerçekleştirdiği gerekçesiyle mevzilerinin meşru hedef ilan edildiği belirtildi.Bölgede yaşayan sivillere yönelik de acil bir uyarı yayınlayan Suriye ordusu, Şeyh Maksud ve Eşrefiye sakinlerinden derhal SDG mevzilerinden uzaklaşmalarını istedi. Halkın can güvenliği için çatışma bölgelerine yaklaşmamaları gerektiği ifade edildi.Suriye ordusu, sivillerin bölgeden güvenli bir şekilde tahliye edilebilmesi için iki adet insani koridor oluşturulduğunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, El-Awariz Geçidi ve El-Zuhur Caddesi Geçidi, sivillerin kullanımı için 'güvenli insani koridor' olarak ilan edildi.Daha sonra Suriye ordusu kısa bir açıklama yaparak, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinin 'öğleden sonra saat 15:00'ten itibaren kapalı askeri bölge sayılacağını' belirtti ve iki mahallede tam sokağa çıkma yasağı ilan etti. Halep Uluslararası Havalimanı'na yapılan ve buradan kalkan uçuşların 24 saat süreyle askıya alındığı duyuruldu.Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan PKK/YPG saldırılarında 1 asker 5 sivil ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı.Suriye ordusu da PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti.Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı.Terör örgütü PKK/YPG aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesinde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti.