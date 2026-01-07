Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı ile ortak basın toplantısında konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:"Bugün konseyimizin ilk toplantısını icra ettik. Gücünü kadim tarihimizden alan Türkiye- Malezya dostluğumuzu daha da perçinleyeceğimize inanıyorum. Aramızda serbest ticaret anlaşması da mevcut. Ticaret hacmi hedefi olarak 10 milyar doları açıklamıştık. Ortak çabalarımızla ticaretimizi bu hedefe taşıyabileceğimize samimiyetle inanıyorum. Sayın Başbakan'ın iş dünyamızla yapacağı görüşmelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum.Bugünkü görüşmelerimizde savunma sanayi konularını da ele aldık. ÖÖnümüzdeki dönemde bu alanda atabileceğimiz müşterek adımları sürdüreceğiz. Kazan-kazan illkemizle müşterek adımları değerlendireceğiz. Halklarımız arasındaki güçlendirecek diyaloğu devam ettirme kararı aldık. Bölgesel ve uluslararası gelişmeler de gündemimizin üst sıralarındayız. Uluslararası konularda benzer görüşlere sahip olduğumuzu bir kez daha gördük. Sayın Başbakan'a ülkemizi ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Kendisine Cumhuriyet nişanını da tevcih edeceğiz. Konsey toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gazze konusunu takip etmeye devam edeceğiz."Malezya Başkanı Enver İbrahim ise şu şekilde konuştu:"Bize hep bir dost oldunuz ve bütün zorlu yıllar zamanında önemli bir kardeşim oldunuz. Ben size en içten teşekkürlerimi ve Malezya halkının selamlarını iletiyorum. Vicdanın sesi ve cesur bir lider olarak özellikle İslam dünyasına yaptıklarınız için teşekkür etmek istiyorum."AYRINTILAR GELİYOR...