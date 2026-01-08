Togg'da Büyük Kampanya!

Geçtiğimiz yılı elektrikli araç pazarının lideri olarak tamamlayan Togg, yeni yıla özel kaçırılmayacak bir Togg kredi kampanyası başlattı. Hem bireysel hem de kurumsal müşteriler için T10X ve T10F modellerinde geçerli olan kampanya, %0 faizli cazip seçenekler sunuyor. Stoklarla sınırlı bu fırsatlar, Togg sahibi olmayı düşünenler için önemli avantajlar sağlıyor.Togg, 2025 yılını 39 bin 20 adetlik satış rakamıyla zirvede tamamlamasının ardından, 2026'nın ilk günlerinde finansman kolaylıklarını devreye aldı. Kampanya kapsamında sunulan faizsiz kredi seçenekleri, özellikle Togg'un en popüler modelleri için geçerli. Bireysel kullanıcılar için sunulan %0 faizli kredi imkanları şu şekilde:T10F V2 Modeli İçin: 600 bin TL krediye, %0 faiz ve 12 ay vade ile aylık 50 bin TL taksit.T10X V2 Modeli İçin: 400 bin TL krediye, %0 faiz ve 12 ay vade ile aylık 33 bin 334 TL taksit.T10X ve T10F 4More (Çift Motorlu) İçin: 600 bin TL krediye, %0 faiz ve 12 ay vade ile aylık 50 bin TL taksit.Bununla birlikte, daha yüksek tutarlı finansman ihtiyacı olan kullanıcılar da unutulmadı. Togg, farklı vade ve faiz oranlarıyla daha esnek ödeme planları da sunuyor. Örneğin, T10X ve T10F V2 modelleri için 1 milyon 700 bin TL'ye kadar 48 ay vadeli kredi seçenekleri de mevcut.Togg'un başlattığı yeni kampanya, sadece bireysel kullanıcıları değil, şirketleri de hedefliyor. Kurumsal müşteriler, bireysel kullanıcılar için sunulan %0 faizli kredi seçeneklerinden aynı koşullarla faydalanabiliyor. Bu durum, filolarını elektrikli araçlarla yenilemek isteyen şirketler için büyük bir avantaj sağlıyor.Ayrıca, kurumsal alımlara özel olarak daha yüksek limitli bir kredi paketi de hazırlandı. Şirketler, T10X ve T10F modellerinin V2 ve 4More versiyonları için 1 milyon 900 bin TL'ye varan krediyi, %2,72 faiz oranı ve 48 ay vade seçeneğiyle kullanabiliyor. Bu paketin aylık geri ödemesi ise 73 bin 212 TL olarak belirlendi.