Aydın'da 'domuz eti ile kavurma ikramı' iddiası! Valilikten açıklama geldi

Aydın’ın Efeler ilçesinde 2015 yılında yaşandığı iddia edilen olayda, o dönem kasaplık yapan C.C., Bey Camii önünde Cuma namazı çıkışında 500 kilo domuz etinden yapılan kavurmayı pilav eşliğinde hayır yemeği olarak dağıttı.Yaklaşık 3 bin kişinin bu yemekten yediği, C.C.’nin ise, bir din görevlisine giderek “Domuz etinden yaptığım kavurmayı insanlar çok sevdi, yiyen tekrar aldı. Bu durumda sevap mı kazandım, günah mı işledim?” dediği öne sürüldü.Öte yandan, daha önce de yaban domuzu etiyle yakalanan C.C.’nin, bu etleri kasaplara, otellere ve restoranlara satmaya çalıştığı, ele geçirilen etlerin imha edildiği kaydedildi.Şahsın, sosyal medya üzerinden işletmelere “İsimlerinizi açıklarım” diyerek tehditler savurduğu da öne sürüldü.Söz konusu iddiaların sosyal medyada hızla yayılıp tepki çekmesi sonrası Aydın Valiliği'nden beklenen açıklama geldi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, domuz eti yedirilme iddiasının 2015'te olduğu belirtilerek, 2015'te bir ihbar gelmediği için denetim veya bir soruşturma yapılmadığı ifade edildi.Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:Son günlerde yerel ve ulusal medyada yer alan, C.C. isimli şahsın 2015 yılında gerçekleştiğini iddia ettiği ‘Aydınlılara hayır amaçlı bir etkinlikte 500 kilogram domuz eti yedirildiği’ yönündeki beyanına ilişkin haberlerin, kamuoyunda söz konusu eylemin güncel bir durum olduğu yönünde yanlış bir algıya yol açtığı görülmüştür. Yapılan incelemelerde, bahse konu iddianın 2015 yılına ait olduğu anlaşılmış; ancak iddia edilen olayla ilgili olarak söz konusu yıl içerisinde herhangi bir ihbar veya resmî başvurunun bulunmadığı tespit edilmiştir.Ayrıca Valilik, 2015'te domuz eti yedirdiği iddia edilen şahsın, 2016'daki denetimlerde iş yerinde domuz eti çıktığını da bildirdi.Valilik, gelen ihbarlar üzerine Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün denetim yaptığını belirterek şunları aktardı:Öte yandan, C.C. isimli şahıs hakkında 2016 yılı içerisinde Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gelen ihbarlar doğrultusunda belirtilen adreslerde gerçekleştirilen denetimlerde muhtelif miktarlarda domuz eti tespit edilmiş; tespit edilen bu olumsuzluklar nedeniyle ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari ve adli işlemler eksiksiz şekilde uygulanmıştır.Denetim faaliyetlerinin halen sürdüğünü vurgulayan Valilik, son olarak şu sözleri sarf etti:Halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla Valiliğimiz koordinesinde yürütülen kontrol ve denetim faaliyetleri, il genelinde mevzuat çerçevesinde titizlikle ve kararlılıkla sürdürülmektedir.