Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a sert tepki! 'Beceriksiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan'ın gündeminde Ankara'nın uzun zamandır sıkıntı çektiği su kesintileri de vardı. Vatandaşlar yaşananlara tepkilerini sürdürürken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konuya ilişkin sert tepki geldi.TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a su kesintileri üzerinden tepki gösterdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, su kesintilerine ilişkin tepkisinde şunları kaydetti:Bunu seçim zamanı meydanlarda vatandaşı vaat yağmuruna tutup bugün başkent Ankara'ya haftalardır su bile veremeyen beceriksizlerin insafına bu milleti bırakmamak için yapacağız. Bunu doymak bilmez ihtirasları için belediyeleri arpalığa çevirenlerin mağdur ettiği milyonlarca vatandaşımız için yapacağız. Hepsinden öte bunu Türkiye Yüzyılı'nın tüm unsurlarıyla gerçeğe dönüşmesi için yapacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın tökezlemesini bekleyenleri yine hüsrana uğratacağız.Gerek bu muhteşem salonda gerek ekranları başında bizi izleyenlere sesleniyorum. Halka hesap vermek demokrasinin olmazsa olmaz şartıdır. Biz yalnızca sandıkta değil, farklı zeminlerde milletimize hesap vermeyi prensip haline getirmiş bir kadroyuz. Biz kendimize inanıyoruz, kendimize güveniyoruz ve milletimize verdiğimiz sözün arkasında, yanında durduğumuza, duracağımıza inanıyoruz. Meydanlarda hayal satıp, bol keseden vaat dağıtıp, 2026 Türkiye'sinde kış mevsiminde milyonlarca insanımıza Kerbela'yı yaşatanlar gibi olmadık. Yerine getiremeyeceğimiz sözleri halkımıza vaat olarak vermedik. Şayet söz verdiysek bu sefer de onu tutmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik.Kent genelindeki su kesintilerinden etkilenen ilçelerden Mamak ve Altındağ'da vatandaşlar, su ihtiyacını Mamak'ın Dostlar Mahallesi'nde bulunan kaynak suyu çeşmesinden gidermeye çalışıyor.Evlerine su götürmek için ellerinde bidonlarla sıraya girenler, çeşmede uzun kuyruklar oluşturuyor.