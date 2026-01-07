Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Başbakanı İbrahim'e Cumhuriyet nişanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Cumhuriyet Nişanı Tevcih Töreni sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı'nı tevcih eden Erdoğan, yaptığı konuşmada Türkiye ile Malezya'nın köklü zeminden güç alarak iki ülke arasındaki dayanışmayı her geçen gün daha da geliştirdiğini söyledi.İbrahim'in Kamboçya ile Tayland arasındaki gerginliğin giderilmesindeki yapıcı rolüne vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ayrıca kendisinin Türk kültürü ve tarihine ilgisinin ülkelerimiz arasındaki örnek iş birliğinin gelişmesine önemli katkıları olduğunu görüyoruz.' dedi.Başbakan İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı tevcih eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye ile Malezya arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine yapmış olduğunuz katkılar nedeniyle Cumhuriyet Nişanı'nı zatı alilerine takdim etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.Cumhuriyet Nişanı'mızı ülkelerimiz arasındaki ebedi ve sarsılmaz kardeşliğin güçlü bir sembolü olarak kıvançla taşıyacağınıza eminim.' ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:'Türkiye ve Malezya arasındaki dostluk ve kardeşlik bağları evvela kadim geçmişimize sonra da ortak kültür ve değerlerimize dayanıyor.Bu köklü zeminden güç alarak ülkelerimiz arasındaki dayanışmayı her geçen gün daha da geliştiriyoruz.İş birliğimizi somut adım ve projelerle taçlandırıyoruz.Nitekim bugün münasebetlerimizde yeni bir eşiği daha geride bıraktık.Geçtiğimiz sene Kuala Lumpur'u ziyaretimde kararlaştırdığımız Yüksek Düzeyli İş Birliği Strateji Konseyi'nin ilk toplantısını tertipledik.İnşallah önümüzdeki dönemde kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerimizi bu kurumsal çerçeveyle derinleştirip devam edeceğiz.Sayın İbrahim'in çabalarını zikretmek gerekiyor.Aziz kardeşimin Kamboçya ile Tayland arasındaki gerginliğin giderilmesindeki yapıcı rolünü de bu vesileyle vurgulamak istiyorum.Ayrıca kendisinin Türk kültürü ve tarihine ilgisinin ülkelerimiz arasındaki örnek iş birliğinin gelişmesine önemli katkıları olduğunu görüyoruz.Türkiye ile Malezya arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine yapmış olduğunuz katkılar nedeniyle Cumhuriyet Nişanı'nı zatı alilerine takdim etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.Cumhuriyet Nişanı'mızı ülkelerimiz arasındaki ebedi ve sarsılmaz kardeşliğin güçlü bir sembolü olarak kıvançla taşıyacağınıza eminim.Bu vesileyle dost ve kardeş Malezya halkının mutluluk ve refahı için en iyi dileklerimi şahsım ve milletim adına tekrarlamak istiyorum.'