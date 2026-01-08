ChatGPT Sağlık Asistanlığı Yapacak!

Yapay zeka dünyasının lideri OpenAI kullanıcıların hayatına dokunacak devrimsel bir adım daha attı. Milyonlarca kişinin halihazırda tıbbi sorular sorduğu platform artık genel cevaplar vermek yerine kişiselleştirilmiş bir sağlık asistanına dönüşüyor. Şirket kullanıcıların dağınık haldeki sağlık verilerini tek bir merkezde toplayıp analiz eden yeni ürünü ChatGPT Health servisini resmen duyurdu.Tanıtılan yeni hizmet sayesinde kullanıcılar akıllı saatlerinden gelen verileri diyet uygulamalarını ve hastane kayıtlarını yapay zekaya entegre edebilecek. Apple Health MyFitnessPal Function ve Weight Watchers gibi popüler uygulamalarla tam uyumlu çalışan sistem kullanıcının tıbbi geçmişini öğrenerek ona özel tavsiyeler verecek. Örneğin sisteme kan tahlili sonuçlarınızı yükleyip Kolesterolümün son durumu nedir veya Bu ilaç geçmişteki rahatsızlıklarımı tetikler mi gibi sorular sorduğunuzda yapay zeka genel geçer bilgiler yerine doğrudan sizin verilerinizi analiz ederek yanıt üretecek.OpenAI bu hassas ürünü geliştirirken hata payını sıfıra indirmek için dünya genelinde 260tan fazla hekimle ortak bir çalışma yürüttü. Sistemin güvenilirliği HealthBench adı verilen özel bir değerlendirme kriteriyle test edildi. Şirket yöneticilerinden Fidji Simo kendi yaşadığı bir olayda doktorun yazdığı antibiyotiğin geçmişteki bir enfeksiyonunu tetikleyebileceğini ChatGPT sayesinde fark ettiğini belirterek sistemin potansiyelini gözler önüne serdi. Ancak şirket bu asistanın asla bir doktorun yerini almayacağının sadece süreci destekleyen bir yardımcı olduğunun altını çiziyor.Sağlık verilerinin mahremiyeti konusunda endişeleri gidermek isteyen OpenAI ChatGPT Health verilerinin kesinlikle yapay zeka modellerini eğitmek için kullanılmayacağını açıkladı. Sağlık sohbetleri diğer konuşmalardan izole edilmiş şifreli bir alanda saklanacak. Şimdilik bekleme listesi ile erişime açılan hizmetin önümüzdeki haftalarda Web ve iOS kullanıcılarına sunulması bekleniyor. Elektronik tıbbi kayıt entegrasyonu ise ilk etapta sadece Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde aktif olacak.