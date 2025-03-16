Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da gençlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasında gençlerle vakit geçirdi.Ateş başında gençlerle oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sohbet ederek çay içti.Gençler buluşmada gitar ve bağlama çalıp, şarkı söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de yer aldı.