Adana'da damat vahşeti! Eşinin ailesinin evini bastı: Ölü ve yaralılar var

Adana'da Emine Tolan ile boşanma aşamasında olan İhsan T., çocuklarını göstermediği iddiasıyla eşinin ailesinin evini basarak kayınbiraderini öldürdü, aralarında kayınvalidesi ve kayınbabasının da olduğu 3 kişiyi de yaraladı. Polis, olaydan sonra kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.Olay, merkez Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi 53016 Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi Emine T. ile boşanma aşamasında olan İhsan T., yanında akrabası Sadullah T.'yi alarak kayınpederi Vakkas Erkaşkan'ın evine gitti.ÇOCUKLARINI GÖSTERMEDİĞİ İDDİASIOlay, merkez Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi 53016 Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi Emine T. ile boşanma aşamasında olan İhsan T., yanında akrabası Sadullah T.'yi alarak kayınpederi Vakkas Erkaşkan'ın evine gitti.Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce İhsan T., yanında getirdiği tabancayı çıkartarak ateş etti. Damadın silahından çıkan mermiler, kayınbaba Vakkas, kayınvalide Bakiye, kayınbiraderi Fuat Erkaşkan ile komşulardan Halil V.'ye isabet etti.Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Fuat Erkaşkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Diğer 3 kişi ise yaralı olarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Katil zanlısı damat, olay yerinden araçla kaçarken, Sadullah T., ise polis tarafından gözaltına alındı.