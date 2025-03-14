Tapu sahipleri dikkat: 180 gün içinde başvuru yapmayan hakkını kaybedecek

Söz konusu uygulama ile ülkedeki tarımsal çeşitliliğin artırılması amaçlanırken, iki yıl üst üste ekim yapılmayan tarım arazileri, tapu sahiplerinin rızası olmaksızın farklı kişilere kiraya verilebilecek.İki tarım sezonu üst üste ekim yapılmayan araziler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın oluşturduğu ekipler tarafından tespit edilecek. Belirlenen araziler, arazinin vasfı ve kiralanan tarafından tarımsal üretimde kullanılması şartıyla sezonluk kiraya verilecek.Kiraya verilecek arazilerin tespiti için il veya ilçe tarım ve orman müdürlükleri bünyesinde oluşturulan Arazi Tespit Komisyonu, kadastro parsel verileri, uydu görüntüleri, coğrafi bilgi sistemleri, diğer kamu kurumlarından elde edilecek veriler üzerinden yapılacak çalışmalar ve yerinde gerçekleştirilecek arazi kontrolleriyle işlenmeyen tarım arazilerini tespit edecek.Arazi tespitinde, bölgelerin hasat dönemine de bakılarak 1 Eylül'den 31 Ağustos'a kadarlık süre dikkate alınacak.İki yıl ve üzeri sürelerde arazisinde ekim yapmayan tapu sahipleri, sahip oldukları arazinin üçüncül kişi ve kurumlara kiralanmaması için Bakanlığa yapacağı başvuruda taahhütte bulunacak.Herhangi bir başvuruda bulunmayan ve belirlenen şartları sağlayan araziler ise il ve ilçe müdürlükleri tarafından mahalle muhtarlıklarının ilan tahtalarında, elektronik ortamda ve il müdürlüğü internet sitesinde ilan edilecek.Dikili ve örtü altı tarım arazileri kiralama işlemleri kapsamına alınmayacak. Arazi sınıfı, parsel büyüklüğü ve verimlilik durumu tarımsal üretim için ekonomik olmayan arazilerin bu durumu tutanak altına alınarak o yılki kiralama işlemlerine dahil edilmeyebilecek.Kira bedeli, komisyon tarafından belirlenen rayiç bedelden düşük olamayacak. Tarım arazilerinin rayiç kira bedelinin tespitinde emsal olarak kullanılmak üzere, kiralanacak tarım arazisi ile benzer özellikte ve aynı yerleşim yerinde bulunan en az üç kiralanmış tarım arazisi tespit edilecek.Üst üste iki yıl işlenmeyen arazilere ilişkin ilk listenin ise 1 Eylül 2025'te ilana çıkarılması ve ilk kiralamanın 16 Ekim 2025 tarihinde yapılması planlanıyor.