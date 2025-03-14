Şanlıurfa'da kadın ziyaretçi cezaevine eroin sokarken yakalandı

Olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bulunan Şanlıurfa Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre ziyaretçi olarak Şanlıurfa Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gelen S.C. isimli kadın, hükümlü yakınını görmek üzere cezaevi ziyaret bölümüne giriş yaptı. Burada yapılan güvenlik aramasında, infaz koruma memurları kadının üst aramasını gerçekleştirdi. Yapılan arama sırasında, kadının üzerinde 4 gram ağırlığında eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde bulundu.Uyuşturucu madde, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İnfaz Koruma memurları tarafından hemen el konularak incelenmek üzere ilgili birimlere teslim edildi. Olayın ardından Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla, S.C. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.