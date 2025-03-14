Şanlıurfa’da 14 kişiyi 10 milyon TL dolandıran şahıslar suçüstü yakalandı!

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyon kapsamında, iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen bir suç örgütü çökertildi. Şüphelilerin, "Atıcı evi" olarak adlandırılan gizli bir adresten vatandaşları telefonla arayarak dolandırdığı ortaya çıktı. Harran Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Harran ilçesinde belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, dolandırıcılık suçunda kullanılan çeşitli dijital materyaller ve silahlar ele geçirildi. 10 adet cep telefonu, 9 adet sim kart, 1 adet kamera kayıt cihazı, 1 adet tablet, 3 adet pompalı tüfek, 68 adet fişek ele geçirildi.Yapılan incelemelerde, şüphelilerin İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Adana, Aydın, Manisa, Çorum, Bolu ve Kastamonu illerinden toplam 14 kişiyi dolandırdığı ve yaklaşık 10 milyon TL'lik haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Operasyon kapsamında adli makamlara sevk edilen şüphelilerden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.Şanlıurfa Valiliği, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, kendisini polis, asker, savcı veya hakim olarak tanıtıp, "Adınız terör örgütüne karıştı", "Evinizdeki ziynet eşyalarını incelememiz gerekiyor" ya da "Parayı hesaba yatırmalısınız" gibi bahanelerle para talep eden kişilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Polis, asker, savcı veya hakim vatandaşlardan asla para talep etmez! Şüpheli durumlarla karşılaşan vatandaşların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması gerektiği belirtildi.