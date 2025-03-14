Koyuna kötü muamelede bulunan şüpheli gözaltına alındı

Olay, dün saat 16.30’da Zile ilçesine bağlı Şeyhköy köyünde yaşandı. A.A. isimli bir erkeğin, kendisine ait koyuna kötü muamelede bulunduğu anlar cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüde A.A. koyunun üzerine çıkıp vurduğu görüldü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda A.A., hayvana eziyet suçlamasıyla gözaltına alındı.