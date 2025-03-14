İşte Türkiye'nin en sıcak yeri: Yaz havasını yaşadı!

TÜRKİYE'de dün en yüksek hava sıcaklığı 31,4 derece ile Zonguldak’ta ölçüldü. Bugün de sıcak havanın hakim olduğu kentte kimisi ince montlar kimisi ise kısa kol giysilerle sokağa çıktı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü ölçümlerine göre, en yüksek hava sıcaklığı 31,4 derece ile Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ölçüldü. Çaycuma ilçesi de 30,8 derece ile en sıcak 3’üncü yerleşim yeri oldu. Kentte bugün hava sıcaklığı 26 dereceye kadar yükseldi. Sokağa çıkanların kimisi ince montlar tercih ederken, kimisi de kısa kol giysiler tercih etti. Sıcak havayı fırsat bilenler sahil kenarına gitti.Kısa kollu giysi tercih eden Tahir Kundakçıoğlu, “Hava güzel ve yaşımız da genç olduğundan dolayı kısa kollu tişört giydim. Renk olarak da beyaz tercih ettim sıcağa karşı iyi olduğu için. İklimler değiştiği için artık her şey normal görünüyor. Eskiden nisan ayında kar yağıyordu. Hatta bu yıl kar yağmasına bile şaşırdık" dedi.Hamdi Madenci ise "Ceketleri evde bıraktık geldik, havanın tadını çıkarıyoruz. Mart ayında bu kadar sıcak normal değil. Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır” diye konuştu.Çocuğuyla sahile gelen Orçun Ay da "Hava çok güzel. Biz de hem çocuk sıkılmasın hem de doğayı tanısın diye dışarıya çıktık. Yüzyılda bir denk gelen sıcaklık haberlerde okumuştum. Döngü bir şekilde dönüyor" ifadelerini kullandı. (DHA)